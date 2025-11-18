Прокурор запросил 28 лет обвиняемому в подрыве машины офицера Минобороны
Прокурор потребовал назначить Евгению Серебрякову 28 лет лишения свободы по делу о подрыве автомобиля офицера Минобороны в Москве в 2024 году, сообщает РИА Новости. В случае вынесения такого приговора первые семь лет он должен провести в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. Кроме того, обвинение настаивает на штрафе в размере 1 миллиона рублей.
Серебрякову вменяют приготовление к теракту, совершение теракта, незаконное изготовление и хранение взрывчатых веществ. На суде он полностью признал вину, извинился перед потерпевшими и заявил, что действовал из идеологических побуждений.
Защита утверждает, что обвиняемый стал жертвой манипуляции со стороны украинских кураторов. По версии адвоката, Серебряков был убежден, что устройство сработает только при нахождении в машине одного военнослужащего, а его действия якобы могли повлиять на ход военной операции. Личный психологический кризис, по мнению защиты, не позволил ему критически оценить ситуацию.
Следствие установило, что в мае 2024 года Серебряков вел наблюдение за офицером, снимал конспиративную квартиру и тайно фиксировал передвижения цели. 24 июля он установил самодельное ВУ под Toyota Land Cruiser Prado на улице Синявинской, после чего сообщник дистанционно привел его в действие. Взрыв ранил офицера и его супругу, причиненный ущерб превысил 5 миллионов рублей. После теракта Серебряков скрывался, но позже был задержан сотрудниками ФСБ, передает «Радиоточка НСН».
