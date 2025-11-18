Прокурор запросил 28 лет обвиняемому в подрыве машины офицера Минобороны

Прокурор потребовал назначить Евгению Серебрякову 28 лет лишения свободы по делу о подрыве автомобиля офицера Минобороны в Москве в 2024 году, сообщает РИА Новости. В случае вынесения такого приговора первые семь лет он должен провести в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. Кроме того, обвинение настаивает на штрафе в размере 1 миллиона рублей.

Серебрякову вменяют приготовление к теракту, совершение теракта, незаконное изготовление и хранение взрывчатых веществ. На суде он полностью признал вину, извинился перед потерпевшими и заявил, что действовал из идеологических побуждений.