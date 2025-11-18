На подлете к Москве сбили четвертый беспилотник

О первой атаке Собянин сообщил в 18:23 мск, затем о втором сбитом аппарате в 18:42 и о третьем в 18:59. Четвертый беспилотник был ликвидирован позднее, уточнил мэр.

На фоне угрозы атак вечером были введены временные ограничения на прием и выпуск рейсов в аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово. Спустя некоторое время авиагавани возобновили работу в штатном режиме, передает «Радиоточка НСН».

