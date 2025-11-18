На подлете к Москве сбили четвертый беспилотник

Средства противовоздушной обороны сбили еще один беспилотник, направлявшийся к Москве, сообщил мэр Сергей Собянин.

Таким образом, общее число дронов, уничтоженных вечером 18 ноября, выросло до четырех. По словам мэра, на местах падения обломков продолжают работать оперативные службы, отмечает RT.

Силы ПВО отразили атаку БПЛА на Москву

О первой атаке Собянин сообщил в 18:23 мск, затем о втором сбитом аппарате в 18:42 и о третьем в 18:59. Четвертый беспилотник был ликвидирован позднее, уточнил мэр.

На фоне угрозы атак вечером были введены временные ограничения на прием и выпуск рейсов в аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово. Спустя некоторое время авиагавани возобновили работу в штатном режиме, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС
