На подлете к Москве сбили четвертый беспилотник
Средства противовоздушной обороны сбили еще один беспилотник, направлявшийся к Москве, сообщил мэр Сергей Собянин.
Таким образом, общее число дронов, уничтоженных вечером 18 ноября, выросло до четырех. По словам мэра, на местах падения обломков продолжают работать оперативные службы, отмечает RT.
О первой атаке Собянин сообщил в 18:23 мск, затем о втором сбитом аппарате в 18:42 и о третьем в 18:59. Четвертый беспилотник был ликвидирован позднее, уточнил мэр.
На фоне угрозы атак вечером были введены временные ограничения на прием и выпуск рейсов в аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово. Спустя некоторое время авиагавани возобновили работу в штатном режиме, передает «Радиоточка НСН».
