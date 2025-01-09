СМИ: Режиссер Тигран Кеосаян впал в кому

Известный режиссер Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть. Об этом в своем Telegram-канале сообщила его жена Маргарита Симоньян.

Маргарита Симоньян объяснила, что не хотела раскрывать личную информацию прессе, но решила пойти на это уже после звонков репортеров. По ее словам, Тигран Кеосаян после клинической смерти впал в кому.

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В феврале 2008 года режиссера Тиграна Кеосаяна доставили в больницу в предынфарктном состоянии. В 2010-м он перенес повторный инфаркт. Медики провели ему аортокоронарное стентирование, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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