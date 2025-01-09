СМИ: Режиссер Тигран Кеосаян впал в кому
Известный режиссер Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть. Об этом в своем Telegram-канале сообщила его жена Маргарита Симоньян.
Маргарита Симоньян объяснила, что не хотела раскрывать личную информацию прессе, но решила пойти на это уже после звонков репортеров. По ее словам, Тигран Кеосаян после клинической смерти впал в кому.
В феврале 2008 года режиссера Тиграна Кеосаяна доставили в больницу в предынфарктном состоянии. В 2010-м он перенес повторный инфаркт. Медики провели ему аортокоронарное стентирование, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Режиссер Тигран Кеосаян впал в кому
- СМИ: В результате нападения у президентского дворца в Чаде есть погибшие
- СМИ: На президентский дворец в Чаде напали террористы
- Россиянина Юру Борисова номинировали на премию Гильдии киноактеров за роль в «Аноре»
- Румыния назначила повторные президентские выборы на 4 мая
- Сестра главы OpenAI Сэма Альтмана обвинила его в сексуализированном насилии
- Украина нанесла серию ударов по Белгородской области
- Собянин: Более 1,4 тысяч аварийных бригад дежурили в Москве на каникулах
- Полеты в Казань прекратила авиакомпания, чей самолет разбился под Актау
- Германия и Франция предостерегли Трампа от планов на Гренландию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru