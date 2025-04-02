Врач Кеосаяна отказался назвать сроки выхода из комы режиссера
Лечащий врач, находящегося в коме режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна, заявил, что в настоящее время медики пытаются стабилизировать состояние пациента, сообщает «Экспресс Газета».
«Говорить о сроках выхода из комы пока рано, но шансы есть», - подчеркнул специалист.
По его словам, врачи делают всё возможное для этого.
Издание отмечает, что согласно данным специалистов, длительное нахождение в коме лишь усложняет процесс восстановления.
Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала о коме Кеосаяна, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru