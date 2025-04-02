Врач Кеосаяна отказался назвать сроки выхода из комы режиссера

Лечащий врач, находящегося в коме режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна, заявил, что в настоящее время медики пытаются стабилизировать состояние пациента, сообщает «Экспресс Газета».

Режиссер Тигран Кеосаян впал в кому

«Говорить о сроках выхода из комы пока рано, но шансы есть», - подчеркнул специалист.

По его словам, врачи делают всё возможное для этого.

Издание отмечает, что согласно данным специалистов, длительное нахождение в коме лишь усложняет процесс восстановления.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала о коме Кеосаяна, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МедикиКомаВрачиРежиссер

Горячие новости

Все новости

партнеры