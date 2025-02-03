Сибирский панк на бумаге: Авторы комикса о Егоре Летове мечтают снять фильм

Он также рассказал, что изначально был задуман фильм о Летове, однако на киноленту не нашлось должных средств и связей.



«Изначальная идея принадлежит моему другу и соавтору, музыкальному журналисту Владимиру Наумову. Задуман был короткометражный фильм о том, как Игорь Федорович переживает смерть Яны в одиноком доме в глуши и превращает эту боль в творчество. Очень метафоричная, визуальная история... Но кино, даже малой формы, - это тяжело, дорого, связей и денег не было. Так как я уже строил карьеру в области комиксов, я предложил Наумову иную форму реализации. Мы решили, что с правильным художником получится идеальный проект, и начали работу», - рассказал Чинов.

Ранее продюсер сериала «Король и Шут» и «Комбинация» Игорь «Панкер» Гудков заявлял НСН, что многие режиссеры готовы снять серьезный фильм про интересную жизнь Егора Летова, однако его наследники выступают против этого.

