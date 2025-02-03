Сибирский панк на бумаге: Авторы комикса о Егоре Летове мечтают снять фильм
Графический роман про знакомство Егора Летова и Янки Дегилевой будет интересен поклонникам сибирского панка, сказал НСН Дмитрий Чинов.
Графический комикс о лидере группы «Гражданская оборона» Егоре Летове и рок-поэтессе Янке Дягилевой был одобрен вдовой Летова Натальей Чумаковой и Анной Владыкиной, которая принимала участие в студийных записях рок-коллектива. рассказал НСН один из создателей комикса Дмитрий Чинов.
Издательство Alpaca выпустило 72-страничный черно-белый комикс под названием «Егор и Яна. Печаль моя светла», посвященный знакомству Летова и Дягилевой. Действие комикса разворачивается в конце 80-х годов в Сибири. Авторами сюжета выступили сценарист Чинов и музыкальный журналист Владимир Наумов, иллюстрации создала художница Ольга Лаврентьева. Чинов заявил, что с удовольствием бы поучаствовал в съемках фильма о Летове.
«Этот комикс рассчитан на аудиторию поклонников сибирского панка. Мы решили остановиться именно на комиксе, потому что книг про Егора Летова выпущено предостаточно, про Янку Дягилеву кое-что было и кое-что еще находится в работе, а вот первый официальный комикс по творчеству «Гражданской обороны» - звучит! Он сделан с разрешения Натальи Чумаковой и Анны Владыкиной. Они внесли ряд правок, мы их все учли. Понятно, что не все вышло идеально, ведь у всех есть свое видение, но разрешение на публикацию мы получили, а это очень важно. Мы также изучали имеющиеся книги и видео о творчестве и жизни обоих наших героев. Мы бы с удовольствием приняли участие в съемках фильма о Егоре Летове, если картина будет одобрена Натальей и Анной, а в нашем участии будет какой-то смысл. Звучит как проект мечты, каким был и комикс», - сказал собеседник НСН.
Он также рассказал, что изначально был задуман фильм о Летове, однако на киноленту не нашлось должных средств и связей.
«Изначальная идея принадлежит моему другу и соавтору, музыкальному журналисту Владимиру Наумову. Задуман был короткометражный фильм о том, как Игорь Федорович переживает смерть Яны в одиноком доме в глуши и превращает эту боль в творчество. Очень метафоричная, визуальная история... Но кино, даже малой формы, - это тяжело, дорого, связей и денег не было. Так как я уже строил карьеру в области комиксов, я предложил Наумову иную форму реализации. Мы решили, что с правильным художником получится идеальный проект, и начали работу», - рассказал Чинов.
Ранее продюсер сериала «Король и Шут» и «Комбинация» Игорь «Панкер» Гудков заявлял НСН, что многие режиссеры готовы снять серьезный фильм про интересную жизнь Егора Летова, однако его наследники выступают против этого.
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