«Наследники против»: Продюсер сериала «Комбинация» о фильме про Егора Летова

«Думаю, сериал про “Гражданскую оборону” не был бы популярным. Про нее надо было бы делать авторский серьезный полнометражный фильм. Сериал — это развлекательный формат. А фильм про Летова мне было бы очень интересно посмотреть. Да и, думаю, многие взялись бы за его создание — просто наследники против. Вдова Летова даже запретила режиссеру Рустаму Мосафиру использовать одну из песен в титрах сериала “Король и Шут”. Странная позиция, но настаивать никто не стал. У Егора была интересная жизнь, там есть про что снимать», — сказал Гудков.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что в министерство культуры России было направлено письмо с предложением учредить премию имени Егора Летова для молодых патриотичных рок-музыкантов, однако документ попал в руки не тем людям.

