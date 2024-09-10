«Наследники против»: Продюсер сериала «Комбинация» о фильме про Егора Летова
Сериал про «Гражданскую оборону» и Егора Летова не стал бы популярным — гораздо уместнее было бы снять серьезную полнометражную картину, сказал НСН Игорь «Панкер» Гудков.
Многие режиссеры готовы снять серьезный фильм про интересную жизнь лидера группы «Гражданская оборона» Егора Летова, однако его наследники выступают против этого. Об этом НСН заявил продюсер сериала «Король и Шут» и «Комбинация» Игорь «Панкер» Гудков.
Музыканту, лидеру группы «Гражданская оборона» Егору Летову 10 сентября исполнилось бы 60 лет. В его день рождения Гудков заявил, что про «Гражданскую оборону» следовало бы снять серьезный полнометражный фильм, а не развлекательный сериал.
«Думаю, сериал про “Гражданскую оборону” не был бы популярным. Про нее надо было бы делать авторский серьезный полнометражный фильм. Сериал — это развлекательный формат. А фильм про Летова мне было бы очень интересно посмотреть. Да и, думаю, многие взялись бы за его создание — просто наследники против. Вдова Летова даже запретила режиссеру Рустаму Мосафиру использовать одну из песен в титрах сериала “Король и Шут”. Странная позиция, но настаивать никто не стал. У Егора была интересная жизнь, там есть про что снимать», — сказал Гудков.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что в министерство культуры России было направлено письмо с предложением учредить премию имени Егора Летова для молодых патриотичных рок-музыкантов, однако документ попал в руки не тем людям.
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