Скляренко: Егор Летов не оценил бы учреждение премии в свою честь

Лидер панк-группы «Бригадный подряд» Анатолий Скляренко рассказал НСН, что Летов не был тщеславным человеком. 

Егор Летов выступил бы против учреждения государственной премии в свою честь, заявил лидер панк-группы «Бригадный подряд» Анатолий Скляренко в интервью НСН.

Ранее депутат Виталий Милонов попросил Министерство культуры РФ учредить государственную премию имени Егора Летова для молодых рок-музыкантов. Основатель группы «Гражданская оборона» ассоциируется у людей с идеей патриотизма и любви к России, считает парламентарий. Сам Скляренко эту идею поддержал.

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«Идея хорошая, потому что надо поощрять молодые дарования. Я по себе помню, что было трудно добиться чего-то, всегда считали начинающих музыкантов изгоями. Наконец-то что-то меняется в лучшую сторону в плане рок-музыки», - отметил он.

При этом музыкант подчеркнул, что Егору Летову эта новость совсем не понравилась бы. Другими претендентами на имя премии собеседник НСН назвал Горшка и Цоя.

«Я думаю, самому Егору Летову эта новость бы не очень понравилась. Он был менее тщеславный человек, идея бы ему не зашла. Но он уже давно перешел в разряд икон. Поэтому, как бы он на меня не обижался, я это дело нужное поддерживаю, надо продвигать музыкантов молодых. Кто еще мог бы стать именем госпремии? Думаю, что Горшок, весьма яркая фигура. Еще Цой», - рассказал он.

Ранее участник группы «АукцЫон» Олег Гаркуша в беседе с «Радиоточкой НСН» поделился своими воспоминаниями о лидере рок-группы «Гражданская оборона».

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ФОТО: ИТАР-ТАСС / Виктор Толочко
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