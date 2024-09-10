Милонов заявил, что либералы не дают учредить премию имени Летова
В Минкультуры РФ было направлено письмо с предложением учредить премию имени Егора Летова для молодых патриотичных рок-музыкантов, однако документ попал в руки не тем людям, рассказал депутат Госдумы Виталий Милонов
«К сожалению, ответить «нет» они не могут, потому что это будет антинародный ответ. Ну кто может сказать, что нет. Но и «да» ответить они не решаются. Видимо, это письмо попало в руки к каким-то либералам, скрытым, антинародным», — пояснил он в беседе с «Газетой.Ru».
По словам депутата, в России стоило бы открыть школу для молодых рок-музыкантов и назвать ее в честь Летова. Милонов добавил, что этот музыкант навсегда вошел в историю страны и искусства.
Основателю группы «Гражданская оборона» Егору Летову 10 сентября исполнилось бы 60 лет. «Все идет по плану», «Моя оборона», «Винтовка — это праздник» и множество других песен музыканта широко известны в России, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Взрыв прогремел в недействующем литейном цеху Разданской ТЭС в Армении
- Суд оштрафовал «Кинопоиск» на семь млн рублей за пропаганду педофилии
- Критик Шпагин заявил, что продюсеры не работают с Бортко из-за его взглядов на кино
- Великобритания ввела санкции против ВКС России
- В Курской области сбили украинскую авиационную бомбу
- Великобритания расширила санкции против Ирана
- Движение по Каширскому шоссе в сторону Москвы после падения БПЛА восстановлено
- Россиянам назвали три района с самой дешевой арендой жилья в Москве
- Пользователей «ВКонтакте» пригласили сыграть в новом фильме «Буратино»
- Ученые научили микроводоросли очищать воду от тяжелых металлов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru