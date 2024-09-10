Милонов заявил, что либералы не дают учредить премию имени Летова

«К сожалению, ответить «нет» они не могут, потому что это будет антинародный ответ. Ну кто может сказать, что нет. Но и «да» ответить они не решаются. Видимо, это письмо попало в руки к каким-то либералам, скрытым, антинародным», — пояснил он в беседе с «Газетой.Ru».

По словам депутата, в России стоило бы открыть школу для молодых рок-музыкантов и назвать ее в честь Летова. Милонов добавил, что этот музыкант навсегда вошел в историю страны и искусства.

Основателю группы «Гражданская оборона» Егору Летову 10 сентября исполнилось бы 60 лет. «Все идет по плану», «Моя оборона», «Винтовка — это праздник» и множество других песен музыканта широко известны в России, передает «Радиоточка НСН».

