Шура заявил, что бомжевал в Москве и жил с проституткой

Российский исполнитель Шура в 90-е годы некоторое время жил у проститутки и бомжевал, сообщает «360».

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По словам певца, когда он только переехал в Москву, ему приходилось ночевать в Ботаническом саду. Затем музыкант подселился к проститутке и жил у нее в квартире полгода. Затем девушка исчезла, оставив дома собаку породы пекинес. Певец в то время еле сводил концы с концами.

«Мне пекинес достался. А мне самому жрать нечего», — отметил Шура.

Ранее певец Шура во время съёмки шоу «Это нормально?» на канале ТНТ вступил в перепалку с одним из зрителей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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