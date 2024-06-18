Шура заявил, что бомжевал в Москве и жил с проституткой

По словам певца, когда он только переехал в Москву, ему приходилось ночевать в Ботаническом саду. Затем музыкант подселился к проститутке и жил у нее в квартире полгода. Затем девушка исчезла, оставив дома собаку породы пекинес. Певец в то время еле сводил концы с концами.

«Мне пекинес достался. А мне самому жрать нечего», — отметил Шура.

Ранее певец Шура во время съёмки шоу «Это нормально?» на канале ТНТ вступил в перепалку с одним из зрителей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

