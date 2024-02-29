Певец Шура покинул студию шоу «Это нормально?» после скандала со зрителем

Началось всё с того, что один из гостей начал нелестно высказываться об исполнителе, который не стал терпеть претензии и ответил на критику.

После словесной перепалки Шура покинул студию и вернулся в неё только тогда, когда спорившего с ним мужчину попросили уйти.

Участие в съёмках также принимала фигуристка Евгения Медведева, которая решила покинуть шоу после инцидента с певцом.

Ранее Шура, комментируя призывы некоторых пользователей, указавших, что манера и стиль исполнителя не соответствуют современной России, отметил, что публике следует быть добрее и любить друг друга, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

