Певец Шура покинул студию шоу «Это нормально?» после скандала со зрителем
Певец Шура (Александр Медведев) во время съёмки шоу «Это нормально?» на канале ТНТ вступил в перепалку с одним из зрителей. Эпизод вышел в эфир 28 февраля.
Началось всё с того, что один из гостей начал нелестно высказываться об исполнителе, который не стал терпеть претензии и ответил на критику.
После словесной перепалки Шура покинул студию и вернулся в неё только тогда, когда спорившего с ним мужчину попросили уйти.
Участие в съёмках также принимала фигуристка Евгения Медведева, которая решила покинуть шоу после инцидента с певцом.
Ранее Шура, комментируя призывы некоторых пользователей, указавших, что манера и стиль исполнителя не соответствуют современной России, отметил, что публике следует быть добрее и любить друг друга, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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