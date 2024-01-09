«Сами себя уничтожаете»: Шура жестко ответил хейтерам на призыв покинуть Россию
Певец Шура (Александр Медведев) в своих соцсетях заявил, что не намерен покидать Россию, которая любит его, несмотря на специфический образ.
Комментируя призывы некоторых пользователей, указавших, что манера и стиль исполнителя не соответствуют современной России, он отметил, что публике следует быть добрее и любить друг друга.
«Я был, есть и буду, а вы со своей злобой сами себя уничтожаете!» — подчеркнул Шура.
Он добавил, что родился в России и выступает в стране уже 30 лет, и умереть когда-нибудь намерен тоже только на Родине.
Ранее Шура поделился с поклонниками историей о том, как во время концерта у него выпали вставные зубы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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