«Шумный, экспрессивный… открытый!»: Войтинский заступился за поскандалившего Кологривого

Режиссер фильма «Про щучьему велению» рассказал НСН, что часто попадающий в скандалы актер оставил у него только положительные впечатления по совместной работе.

Актер Никита Кологривый на съемках фильма «По щучьему желанию» работал с полной самоотдачей и не «дебоширил», рассказал в пресс-центре НСН режиссер картины Александр Войтинский.

«Буду писать стихи!»: Скандальный Кологривый получил семь суток за укус официантки
«Нет (не дебоширил – прим. НСН)! Там вообще было очень тяжело, актер - непростая профессия. Выходи и танцуй, чтобы на тебя смотрели… Мы его «заставляли» прыгать в воду, ему было холодно, но он продолжал работать… Работал с полной отдачей. Да, он шумный, эмоциональный, экспрессивный, он экстраверт. Он актер! Актеры – люди, которые хотят, чтобы на них смотрели, чтобы их любили, и для этого они выбрали такую профессию. Возможно, этого хочется и после смены», - отметил режиссер.

На днях Кологривый устроил скандал в одном из баров Новосибирска. Его обвинили в приставаниях к официантке, которую он якобы укусил, и в потасовке с сотрудниками заведения. На суде актер раскаялся и извинился, но просил «помиловать» его. В итоге суд назначил ему 7 суток административного ареста.

«Блатарь построит фраеров»: Чем грозит Кологривому неделя тюрьмы
«Как его художественный руководитель я его очень люблю. Он замечательный актер, непосредственный человек, очень открытый. Может быть, эмоциональный. Прекрасный актер», - охарактеризовал артиста Войтинский.

После суток ареста Кологривый пожаловался, что его наказали несправедливо, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:КиноАктеры

Горячие новости

Все новости

партнеры