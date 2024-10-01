«Воспоминания из детства»: Родион Газманов рассказал о песне с Добрыниным

«Мы с ним очень давно выпустили песню, когда я был совсем маленьким. Добрынин — это национальное достояние, человек-эпоха. В советское время он писал поп-хиты, когда даже не было четкого определения поп-музыки. Это невероятные песни, это музыка, которая связана с детством ныне взрослых людей. Конечно, его будет очень не хватать. Мы довольно много пересекались в течение последних нескольких лет на мероприятиях. Хотя ему периодически было тяжело, он держался как настоящий артист, очень уверенно и профессионально. Да и за кулисами Добрынин был невероятно открытым, очень порядочным, доброжелательным и достойным человеком. Не все звезды такого масштаба могут этим похвастаться», — сказал Газманов.

Ранее народный артист России, певец и композитор Юрий Антонов заявил, что для него стало ударом известие о смерти Добрынина.

