«Воспоминания из детства»: Родион Газманов рассказал о песне с Добрыниным

Вячеслава Добрынина по праву можно назвать человеком-эпохой и национальным достоянием, на песнях которого выросло не одно поколение россиян, сказал НСН Родион Газманов.

Вячеслав Добрынин был не просто талантливым певцом и композитором и профессиональным артистом, но и открытым, доброжелательным и достойным человеком за кулисами, признался в разговоре с НСН певец и музыкант Родион Газманов.

РИА Новости ранее сообщило, что в одной из московских клиник на 79-м году жизни умер советский и российский композитор, певец, народный артист России Вячеслав Добрынин. Его песни исполняли многие российские звезды — Ирина Аллегрова, Валентина Легкоступова, Михаил Шуфутинский, Михаил Боярский, Лев Лещенко и другие знаменитости. Родион Газманов назвал Добрынина человеком-эпохой.

СМИ: Умер композитор Вячеслав Добрынин

«Мы с ним очень давно выпустили песню, когда я был совсем маленьким. Добрынин — это национальное достояние, человек-эпоха. В советское время он писал поп-хиты, когда даже не было четкого определения поп-музыки. Это невероятные песни, это музыка, которая связана с детством ныне взрослых людей. Конечно, его будет очень не хватать. Мы довольно много пересекались в течение последних нескольких лет на мероприятиях. Хотя ему периодически было тяжело, он держался как настоящий артист, очень уверенно и профессионально. Да и за кулисами Добрынин был невероятно открытым, очень порядочным, доброжелательным и достойным человеком. Не все звезды такого масштаба могут этим похвастаться», — сказал Газманов.

Ранее народный артист России, певец и композитор Юрий Антонов заявил, что для него стало ударом известие о смерти Добрынина.

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ФОТО: РИА Новости
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