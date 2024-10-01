Юрий Антонов назвал ударом новость о смерти Вячеслава Добрынина

«В последнее время мы не общались, потому что он болел. Это мой давний приятель. Конечно, это такой удар лично для меня», - сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Как напомнил Антонов, Добрынин был талантливым композитором-песенником, его композиции были востребованы как в Советском Союзе, так и в России.

Ранее РБК со ссылкой на супругу Вячеслава Добрынина Ирину сообщили о смерти композитора. В конце сентября артиста госпитализировали с подозрением на инсульт, напоминает «Радиоточка НСН».

