Юрий Антонов назвал ударом новость о смерти Вячеслава Добрынина
Известие о смерти народного артиста России Вячеслава Добрынина стало ударом для народного артиста России, певца и композитора Юрия Антонова.
«В последнее время мы не общались, потому что он болел. Это мой давний приятель. Конечно, это такой удар лично для меня», - сказал он в беседе с «Газетой.Ru».
Как напомнил Антонов, Добрынин был талантливым композитором-песенником, его композиции были востребованы как в Советском Союзе, так и в России.
Ранее РБК со ссылкой на супругу Вячеслава Добрынина Ирину сообщили о смерти композитора. В конце сентября артиста госпитализировали с подозрением на инсульт, напоминает «Радиоточка НСН».
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