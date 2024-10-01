СМИ: Умер композитор Вячеслав Добрынин
На 79 году жизни скончался народный артист России, композитор и певец Вячеслав Добрынин, пишет Telegram-канал Mash.
По данным издания, артист умер сегодня в одной из столичных клиник.
По данным Telegram-канала Shot, причиной смерти Добрынина стали осложнения после перенесенного инсульта.
В конце сентября Добрынина в тяжелом состоянии госпитализировали в московскую больницу с подозрением на инсульт, напоминает «Радиоточка НСН». Ранее у артиста уже было два инсульта. В связи с ухудшением здоровья он не выступал уже несколько лет.
Вячеславу Добрынину было 78 лет. За свою карьеру он написал около тысячи песен, включая «Все, что в жизни есть у меня», «Кто тебе сказал», «Прощай, от всех вокзалов поезда...», и выпустил 17 альбомов. Песни его авторства исполняли такие артисты, как Алла Пугачева, Михаил Боярский, Михаил Шуфутинский и Лев Лещенко. Добрынин - неоднократный лауреат музыкальных премий «Овация», «Золотой граммофон» и других.
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