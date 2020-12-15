«Штучный и красивый». Грымов о Валентине Гафте

Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в эфире НСН рассказал, каким ему запомнился Валентин Гафт.

Сегодня в Москве простятся с народным артистом РСФСР Валентином Гафтом, церемония пройдет в театре «Современник».

Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в интервью НСН назвал Гафта уникальным и красивым человеком.

«В этом году очень много печальных новостей, столько утрат. Валентин Гафт – уникальный человек. У него уникальная биография, это штучный человек, по-настоящему красивый. А в слово "красивый" я вкладываю абсолютно все: цельность, порядочность, талант. Валентин Гафт этим отличался. Я рад, что у меня была возможность с ним общаться. Мы репетировали с ним спектакль, я даже был у него дома. Это колоссальная утрата... Светлая память!», — поделился он.

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Поблагодарил великого актера за его творчество и поэт Дмитрий Воденников. В эфире НСН он пожелал, чтобы Валентин Гафт запомнился всем таким же ироничным и выразительным, как его герой в фильме «Здравствуйте, я ваша тетя».

«Там не самая большая роль у Гафта, но она очень выразительная. Он очень подтянут, очень стильный, очень ироничен. Пусть он навсегда останется в нашей памяти, как человек, который умел нас смешить, умел нас растрогать. Спасибо Вам», — сказал он.

О смерти Гафта стало известно 12 декабря. Ему было 85 лет.

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ФОТО: Юрий Грымов
ТЕГИ:Дмитрий ВоденниковВалентин ГафтТеатр МодернЮрий Грымов
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