«Штучный и красивый». Грымов о Валентине Гафте

Поблагодарил великого актера за его творчество и поэт Дмитрий Воденников. В эфире НСН он пожелал, чтобы Валентин Гафт запомнился всем таким же ироничным и выразительным, как его герой в фильме «Здравствуйте, я ваша тетя».

«Там не самая большая роль у Гафта, но она очень выразительная. Он очень подтянут, очень стильный, очень ироничен. Пусть он навсегда останется в нашей памяти, как человек, который умел нас смешить, умел нас растрогать. Спасибо Вам», — сказал он.

О смерти Гафта стало известно 12 декабря. Ему было 85 лет.

