«Плохо заканчивается»: Грымов напомнил об «изнанке» регулирования цен
Художественный руководитель театра «Модерн» специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В «Современнике» простятся с Валентином Гафтом
Завтра, 15 декабря, в театре «Современник» пройдет прощание с народным артистом Валентином Гафтом. Актера не стало 12 декабря, ему было 85 лет.
Юрий Грымов: «В этом году очень много печальных новостей, столько утрат. Валентин Гафт – уникальный человек. У него уникальная биография, это штучный человек, по-настоящему красивый. А в слово красивый я вкладываю абсолютно все: цельность, порядочность, талант. Валентин Гафт этим отличался. Я рад, что у меня была возможность с ним общаться, мы репетировали с ним спектакль, я даже был у него дома. Это колоссальная утрата... Светлая память!», — сказал в эфире НСН Юрий Грымов.
В России хотят заморозить цены на продукты
В России могут заморозить цены на некоторые продукты на три месяца – с первого января по первое апреля. Ранее президент Владимир Путин раскритиковал правительство за ситуацию, когда при снижении доходов населения растут цены на продукты питания.
Юрий Грымов: «У меня, как и у вас, историческая память. Как только кто-то начинает вмешиваться в цены, это плохо заканчивается. С трудом представляю, как государство вообще может вмешаться в этот процесс, и как на это будет реагировать бизнес. Он же почему-то поднимает цены. Да, конечно, это стяжательство, алчность, но это капитализм. Мы же строили его, вот и построили, а теперь государство вмешивается. Раньше, если вы помните, как только государство вмешалось, продукты исчезали с прилавков», — вспомнил он в эфире НСН.
Треть россиян передаривает подарки
Треть россиян – 34 процента – признались, что передаривают подарки. Чаще это делают женщины, нежели мужчины, выяснил исследовательский холдинг «Ромир».
Юрий Грымов: «Вам подарили, а вы кому-то другому дарите, вот такой грех», — с улыбкой отметил Грымов в интервью НСН.
В Японии выбрали иероглиф-символ 2020 года
В Японии символом 2020 года выбрали иероглиф, который обозначает «тесный» или «близкий».
Юрий Грымов: «Японцы очень мудрые люди, я считаю, что они смотрят чуть-чуть дальше, чем все мы, и дают, таким образом, нам надежду. Их выбор иероглифа может говорить о том, что наша дистанция сократится, и мы начнем снова обниматься, целоваться, что очень важно. Поэтому давайте будем тесными, близкими, чтобы мы излучали радость живую, а не онлайн. Для этого, в том числе, приходите в театр. Театр «Модерн» всегда открыт для вас, тот самый «близкий» иероглиф в нашем театре всегда есть», — подытожил в беседе с НСН Юрий Грымов.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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