«Плохо заканчивается»: Грымов напомнил об «изнанке» регулирования цен

Юрий Грымов: «У меня, как и у вас, историческая память. Как только кто-то начинает вмешиваться в цены, это плохо заканчивается. С трудом представляю, как государство вообще может вмешаться в этот процесс, и как на это будет реагировать бизнес. Он же почему-то поднимает цены. Да, конечно, это стяжательство, алчность, но это капитализм. Мы же строили его, вот и построили, а теперь государство вмешивается. Раньше, если вы помните, как только государство вмешалось, продукты исчезали с прилавков», — вспомнил он в эфире НСН.

