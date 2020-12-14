Воденников рассказал, каким ему запомнился Гафт

Дмитрий Воденников: «Это к вопросу о том, как мы не ценим то, что приходит к нам в руки, как мы ничего не понимаем, когда видим картину, читаем книгу, говорим об артисте. Мы абсолютные дикари. Мы можем пропустить события, профукать собственную любовь. И эта разница в цене как раз и говорит нам быть аккуратнее, чтобы не пропустить собственное счастье», — прокомментировал он в эфире НСН.

