Воденников рассказал, каким ему запомнился Гафт
Поэт и эссеист специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В «Современнике» простятся с Валентином Гафтом
Завтра, 15 декабря, в театре «Современник» пройдет прощание с народным артистом Валентином Гафтом. Актера не стало 12 декабря, ему было 85 лет.
Дмитрий Воденников: «Я накануне пересмотрел "Здравствуйте, я ваша тетя". Там не самая большая роль у Гафта, но она очень выразительная. Он очень подтянут, очень стильный, очень ироничен. Пусть он навсегда останется в нашей памяти, как человек, который умел нас смешить, умел нас растрогать. Спасибо Вам», — сказал НСН Дмитрий Воденников.
Первое издание о Гарри Поттере продали за 90 тысяч долларов
Первое издание книги о Гарри Поттере было продано на онлайн-аукционе за 90 тысяч долларов. Как пишет Би-би-си, изначально владелец книги чуть не продал ее на гаражной распродаже за 50 пенсов.
Дмитрий Воденников: «Это к вопросу о том, как мы не ценим то, что приходит к нам в руки, как мы ничего не понимаем, когда видим картину, читаем книгу, говорим об артисте. Мы абсолютные дикари. Мы можем пропустить события, профукать собственную любовь. И эта разница в цене как раз и говорит нам быть аккуратнее, чтобы не пропустить собственное счастье», — прокомментировал он в эфире НСН.
В Японии выбрали иероглиф-символ 2020 года
В Японии символом 2020 года выбрали иероглиф, который обозначает «тесный» или «близкий».
Дмитрий Воденников: «Год скоро кончится, надо сказать, что остались считанные дни, две недели уже не сыграют никакой роли. Но с другой стороны, как здорово, что почти постфактум выбирается символ уже уходящего года, и он обозначает то, что, возможно, нам всем не хватает – не тесноты, а близости», — отметил он в интервью НСН.
У бабушек выкупят вязаные вещи для курьеров
Один из популярных сервисов доставки еды и продуктов закупит вязаные вещи у бабушек и отдаст их курьерам.
Дмитрий Воденников: «Мы можем ругать наше время, потому что много непонятного происходит, многое не нравится. Но появилась какая-то теплота, это факт. Эта новость продолжает предыдущую про японский символ. Может нам выбрать и в России? У нас нет иероглифов, но может нам выбрать некую тему, которая будет означать теплоту, может нам надо кого-то согреть, включая курьеров», — подытожил в разговоре с НСН Дмитрий Воденников.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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