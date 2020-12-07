Устюгов: Закрытие театров поддерживают те, кто ни разу в них не был

Александр Устюгов: «Пандемия вообще породила огромное количество привычек, например, не здороваться за руки, держаться на расстоянии. Запуганность граждан по поводу своего здоровья, естественно, ведет к каким-то даже паталогическим изменениям поведения людей. Мне кажется, мир разделился на две части: есть люди, которые начали заботиться о своем здоровье, и те, кто махнул рукой, перестав переживать. Это как в самолете: одни летят и боятся, хотя никто не падает, а другие спят, понимая, что сделать ничего и не смогут. Не буду осуждать ни тех, ни других. Мы сейчас находимся в непонятном времени, думаю, осознание нашей эпохи придет чуть позже, когда мы проанализируем всю информацию, которая сейчас потоками обрушивается на наши головы», – поделился он своим мнением со слушателями НСН.

