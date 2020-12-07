Устюгов: Закрытие театров поддерживают те, кто ни разу в них не был
Актер и музыкант специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Депутаты предложили открывать ясли-сады при университетах
Сады-ясли предложили открывать для детей студентов при российских высших учебных заведениях. С такой инициативой обратился к главе Минобрнауки Валерию Фалькову депутат Госдумы Иван Сухарев.
Александр Устюгов: «Мне кажется, это прекрасная новость. Сегодня стало понятно, что возраст студента увеличился. И если раньше, получая образование, допустим, в 32 года, на тебя смотрели, как на переростка, то сейчас люди получают образование и в 50 лет. И благодаря подобной инициативе, я думаю, расхожая мысль о том, что студентка второго курса не сможет доучиться, если забеременеет и возьмет академ, может отпасть. Можно приходить учиться всей гурьбой», – смеясь, отметил в эфире НСН актер театра и кино, музыкант Александр Устюгов.
Психолог назвала полезные привычки, появившиеся во время пандемии
Психолог Елена Пояркова назвала полезные привычки, которые появились у граждан во время пандемии. Россияне стали дольше спать по утрам, больше гулять и регулярно мыть руки. Также значительно сократилось число тех, кто «болеет на ногах», пишет ТАСС.
Александр Устюгов: «Пандемия вообще породила огромное количество привычек, например, не здороваться за руки, держаться на расстоянии. Запуганность граждан по поводу своего здоровья, естественно, ведет к каким-то даже паталогическим изменениям поведения людей. Мне кажется, мир разделился на две части: есть люди, которые начали заботиться о своем здоровье, и те, кто махнул рукой, перестав переживать. Это как в самолете: одни летят и боятся, хотя никто не падает, а другие спят, понимая, что сделать ничего и не смогут. Не буду осуждать ни тех, ни других. Мы сейчас находимся в непонятном времени, думаю, осознание нашей эпохи придет чуть позже, когда мы проанализируем всю информацию, которая сейчас потоками обрушивается на наши головы», – поделился он своим мнением со слушателями НСН.
Социологи отмечают рост гражданской активности на фоне пандемии
Социологи Высшей школы экономики зафиксировали у россиян рост гражданской активности на фоне пандемии и других глобальных вызовов, сообщает РБК.
Александр Устюгов: «Активность присутствует, на мой взгляд. Огромное количество людей потянулись в социальные сети и осуждают все подряд, что происходит, думая, что именно это является причиной их неустройства в данный момент. Я недавно в соцсетях с сожалением сообщил, что мой бар вынужден по законодательству Санкт-Петербурга не работать в праздничные дни, и услышал огромное количество негатива. Говорили, что все плохо, бары – это плохо, и без театров проживем. Те, кто так думает, мне кажется, ни разу не ходили в театр, либо они не собирались отмечать в баре Новый год», – сказал в интервью НСН Александр Устюгов.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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