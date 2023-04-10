«Создадим монстра?» Шнейдеров предложил сделать «Чебурашку-2» ужастиком

Сиквелы редко становятся лучше оригинала, при этом нынешнему «Чебурашке» будет сложно повторить успех «Гарри Поттера», заявил в интервью НСН кинокритик Давид Шнейдеров.

Исполнитель одной из главных ролей в фильме «Чебурашка» Сергей Гармаш ранее заявил, что будет снято продолжение картины, побившей в этом году все рекорды в российском прокате.