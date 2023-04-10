«Создадим монстра?» Шнейдеров предложил сделать «Чебурашку-2» ужастиком
Ради кассовых сборов и новой аудитории «Чебурашка-2» может превратиться в монстра вроде куклы Чаки или Лепрекона, допустил в эфире НСН Давид Шнейдеров.
Сиквелы редко становятся лучше оригинала, при этом нынешнему «Чебурашке» будет сложно повторить успех «Гарри Поттера», заявил в интервью НСН кинокритик Давид Шнейдеров.
Исполнитель одной из главных ролей в фильме «Чебурашка» Сергей Гармаш ранее заявил, что будет снято продолжение картины, побившей в этом году все рекорды в российском прокате.
«Второй "Аватар" не повторил успех первого. Крайне редко сиквелы бывают успешнее оригинала. На мой взгляд, успешными были второй "Крестный отец" и второй "Терминатор". Это два самых ярких примера, когда продолжение было лучше оригинала. Бесконечные "Шреки" или "Ледниковый период" - все равно первые части были самые лучшие. "Чебурашка-2" будет рассчитан на ту же возрастную категорию. А в "Гарри Поттере" была другая история, он взрослел, - если все это начиналось с фильмов для детей, то закончилось фильмами для взрослых. "Чебурашка" не может вырасти, однако, если создателям придет в голову странная идея, они сделают из "Чебурашки" Лепрекона, сделают фильм ужасов. Почему нет? Например, сделали из куклы Чаки монстра – столько серий, и все они успешные. Почему бы не сделать монстра из Чебурашки», - сказал Шнейдеров.
По его словам, сложно говорить, как аудитория воспримет новый образ Чебурашки, поскольку некоторые уже усмотрели в фильме пропаганду ЛГБТ.
«Про мнение общественности говорить сложно, поскольку известный депутат Певцов и известный философ Дугин назвали "Чебурашку" пропагандой ЛГБТ-сообщества, а весна тогда еще не началась и до Дня дурака было далеко», - пояснил кинокритик.
Шнейдеров также объяснил, от чего зависит успех фильма, указав на туманные перспективы России.
«Успех или неуспех фильма всегда зависит от двух вещей: от качества исполнения и ситуации на рынке, выходят ли параллельно какие-то крупные релизы. Если фильм выйдет года через два, к тому времени ситуация на рынке может измениться кардинально: никто не знает, что будет с Голливудом и с независимыми проектами. Если бы "Чебурашка" вышел одновременно с "Джоном Уиком", тот бы оттянул заметную часть аудитории. Ситуация может поменяться не то что за год, а за несколько месяцев. Никто не знает, что будет с кинотеатрами через два года», - заключил собеседник НСН.
Один из основателей театра «Квартет И», актер Камиль Ларин ранее допустил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что слабый старт в прокате четвертой части картины «О чем говорят мужчины» мог быть связан с «Чебурашкой».
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