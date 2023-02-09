«Чудовищная диверсия»: Певцов раскритиковал фильм «Чебурашка»
Актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов назвал фильм «Чебурашка» диверсией против российских детей. Его слова передает РИА ФАН.
По словам Певцова, ему не понравилась лента из-за отсутствия там положительных персонажей среди людей.
Депутат обратил внимание на сцену, в которой Чебурашка называет Дядю Гену мамой. Актер считает, что это может негативно повлиять на ребенка.
«Для детей это такой маленький сигнальчик, что папа, мама - не имеет значения. Мужчина может быть и мамой», - пояснил свою позицию артист.
«Чебурашка» стал самым кассовым российским фильмом. Лента, стартовавшая в прокате 1 января, собрала более 6 миллиардов рублей, сообщает НСН.
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