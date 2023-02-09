«Чудовищная диверсия»: Певцов раскритиковал фильм «Чебурашка»

По словам Певцова, ему не понравилась лента из-за отсутствия там положительных персонажей среди людей.

Депутат обратил внимание на сцену, в которой Чебурашка называет Дядю Гену мамой. Актер считает, что это может негативно повлиять на ребенка.

«Для детей это такой маленький сигнальчик, что папа, мама - не имеет значения. Мужчина может быть и мамой», - пояснил свою позицию артист.

«Чебурашка» стал самым кассовым российским фильмом. Лента, стартовавшая в прокате 1 января, собрала более 6 миллиардов рублей, сообщает НСН.

