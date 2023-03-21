Лень, реклама и «Чебурашка»: Камиль Ларин о скромных успехах нового фильма
Премьера четвертой части картины «О чем говорят мужчины» прошла не так громко, как ожидалось, заявил НСН один из основателей театра «Квартет И» Камиль Ларин.
Актер театра и кино, один из основателей театра «Квартет И» Камиль Ларин в беседе с НСН рассказал, почему премьера четвертой части картины «О чем говорят мужчины» прошла не так громко, как хотелось бы. Фильм стартовал хуже предыдущих и получил нелестные отзывы критиков.
«Это от людской лени и от незнания, плохая реклама, маловато рекламы. Я ни разу не видел по телевидению, она была, но очень мало. Если я хочу продать товар, мне надо о нем кричать, а это значит тратить деньги на это, ролики снимать, потом это надо отбивать. Наверное, показалось, что мало хороших работ, а на «Квартет» пойдут. Мои друзья даже говорили, что не узнали бы об этом, если бы я не сказал. Это не наш напрямую проект, это платформа решает. Они посчитали, что так будет правильно, мы им доверяем. Нам предложили эту историю, мы не хотели снимать четвертую часть в принципе. Но предложение возникло, что от него отказываться? «Разговоры» - это наш конек», - рассказал он.
По его словам, зритель сегодня ждет «халявы» и предпочитает смотреть фильмы в интернете. Также Ларин посетовал на то, что в этом году сложно было затмить «Чебурашку».
«А многие ждут, пока будет это сладкое слово «халява», когда фильм попадет уже на платформу, а там и бесплатно можно будет скачать, хоть и в плохом качестве. А картинка, а Москва? Снято же красиво, такие виды! И вроде вышли мы в такой период хороший. Но это комедия, а события разные в мире происходят. Мы с юмором это подаем, о серьезном можно говорить серьезно и иронично. Может быть, все средства ушли у людей на «Чебурашку», потому что люди семьями ходили по несколько раз. В этом есть доля правда. Такие факторы», - поделился собеседник НСН.
В июле участники «Квартета И» Ростислав Хаит, Леонид Барац, Камиль Ларин и Александр Демидов в своём Telegram-канале объявили о старте съёмок четвёртой части франшизы «О чём говорят мужчины». Фильм вышел в широкий прокат 2 февраля.
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