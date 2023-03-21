Лень, реклама и «Чебурашка»: Камиль Ларин о скромных успехах нового фильма

Актер театра и кино, один из основателей театра «Квартет И» Камиль Ларин в беседе с НСН рассказал, почему премьера четвертой части картины «О чем говорят мужчины» прошла не так громко, как хотелось бы. Фильм стартовал хуже предыдущих и получил нелестные отзывы критиков.

«Это от людской лени и от незнания, плохая реклама, маловато рекламы. Я ни разу не видел по телевидению, она была, но очень мало. Если я хочу продать товар, мне надо о нем кричать, а это значит тратить деньги на это, ролики снимать, потом это надо отбивать. Наверное, показалось, что мало хороших работ, а на «Квартет» пойдут. Мои друзья даже говорили, что не узнали бы об этом, если бы я не сказал. Это не наш напрямую проект, это платформа решает. Они посчитали, что так будет правильно, мы им доверяем. Нам предложили эту историю, мы не хотели снимать четвертую часть в принципе. Но предложение возникло, что от него отказываться? «Разговоры» - это наш конек», - рассказал он.

По его словам, зритель сегодня ждет «халявы» и предпочитает смотреть фильмы в интернете. Также Ларин посетовал на то, что в этом году сложно было затмить «Чебурашку».