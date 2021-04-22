В Москве открылся ММКФ

Московский международный кинофестиваль открывается сегодня вечером показом военной экшен-картины «Девятаев» Тимура Бекмамбетова. В этом году в рамках кинофорума заявлено более 200 фильмов, зрители смогут в полной мере ознакомиться с современным мировым кинематографом. Об этом рассказал президент кинофестиваля Никита Михалков.

Он отметил проделанную огромную работу, которая в короткие сроки позволила организовать фестиваль в непростое время пандемии. По оценке Михалкова, авторские, внеконкурсные и специальные программы получились очень насыщенными. В основную конкурсную программу 43 ММКФ вошли 13 фильмов из разных стран.