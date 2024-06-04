«Шоколад для зрителя»: Ливанов и Норштейн не верят в нового «Чебурашку»

Со своей стороны, 88-летний Василий Ливанов, прославившийся в советские времена ролью Шерлока Холмса, сказал НСН, что его вообще не интересуют новые фильмы о Чебурашке.

«Я не смотрел и смотреть не буду. Меня это не интересует, извините», - сказал легендарный актер голосом Шерлока.

Генеральный директор объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула Кино» Алексей Васясин ранее говорил на пресс-конференции в НСН, что фильмы «Чебурашка 2» и «Чебурашка 3» будут иметь успех, но вряд ли побьют сборы первой части. С ним согласился сценарист фильмов «Лед 3», «Сто лет тому вперед» и сериала «Слово пацана» Андрей Золотарев, выразивший уверенность, что продолжения «Чебурашки» будут хитами.

