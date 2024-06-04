«Шоколад для зрителя»: Ливанов и Норштейн не верят в нового «Чебурашку»
Новый «Чебурашка» дает детям превратное представление о реальном мире, сказал в эфире НСН Юрий Норштейн, а Василий Ливанов подчеркнул, что его вообще не интересует этот фильм.
Создатели советского мультфильма о Чебурашке, знаменитый художник-мультипликатор Юрий Норштейн и народный артист РСФСР Василий Ливанов, озвучивавший Гену, в интервью НСН скептически оценили новую экранизацию сказки и ее сиквел.
Ранее стало известно, что в Москве стартовали съемки фильма «Чебурашка 2». Режиссером картины вновь выступит Дмитрий Дьяченко, ее премьера запланирована на 1 января 2026 года. Первый «Чебурашка» стал самым кассовым фильмом в российской истории, заработав более 7 млрд рублей. Однако Норштейн счел эту картину пошлой.
«Предыдущий фильм был достаточно пошлый, в той степени пошлости, которая вызывает общий прилив восторга. К сожалению, рассчитывать, что здесь произойдет что-то новое, не приходится. Это из серии фильмов, когда любым шоколадом обязательно намажут физиономию зрителю, чтобы он только пошел на это кино, это дешевка. Здесь мы подошли к системе, когда творческие качества никого не интересуют, важно только то, чем можно обласкать зрителя. Для меня все совершенно очевидно. Я удивляюсь, что замечательный актер Гармаш стал все это играть. Можно представить, что они сделают во второй части, учитывая, что вторая часть всегда становится хуже первой», - сказал режиссер «Ёжика в тумане».
По его мнению, новый «Чебурашка» искажает взгляды детей на реальный мир.
«Мне наплевать, сколько он соберет денег, но не наплевать, сколько изуродует эстетических взглядов. Он не дает зрителю войти в форму подлинной эстетики, когда фантазия сливается с правдой и ребенок для себя открывает мир. К сожалению, идет охмурение детей, это для меня самое ужасное. Через этот фильм они не понимают реальности жизни, а реальность всегда должна присутствовать, в любой фантазии. Он собрал столько не потому, что это хороший фильм, а потому что 50 лет назад вышел фильм про Чебурашку и крокодила Гену, который имел колоссальный успех по всей стране. А эти авторы и фантазеры нигде даже не вспомнили, что Чебурашку нарисовал Леня Шварцман, хотя нынешний Чебурашка гораздо хуже нарисованного 50 лет назад», - подчеркнул 82-летний Норштейн.
Со своей стороны, 88-летний Василий Ливанов, прославившийся в советские времена ролью Шерлока Холмса, сказал НСН, что его вообще не интересуют новые фильмы о Чебурашке.
«Я не смотрел и смотреть не буду. Меня это не интересует, извините», - сказал легендарный актер голосом Шерлока.
Генеральный директор объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула Кино» Алексей Васясин ранее говорил на пресс-конференции в НСН, что фильмы «Чебурашка 2» и «Чебурашка 3» будут иметь успех, но вряд ли побьют сборы первой части. С ним согласился сценарист фильмов «Лед 3», «Сто лет тому вперед» и сериала «Слово пацана» Андрей Золотарев, выразивший уверенность, что продолжения «Чебурашки» будут хитами.
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