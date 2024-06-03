Стартовали съёмки «Чебурашки 2»
Стартовало производство фильма «Чебурашка 2» — продолжения самой кассовой картины в истории России. Об этом сообщает пресс-служба компании «Централ Партнершип», которая выступит прокатчиком.
В сообщении говорится, что во второй части действие развернётся спустя год после событий первой ленты. Режиссёр Дмитрий Дьяченко отметил, что «сценарий продолжения получился острее, смешнее и интереснее».
Генеральный продюсер Yellow, Black and White и соавтор сценария Виталий Шляппо рассказал, что в новой ленте Чебурашка уже чувствует себя взрослым и самостоятельным, и в какой-то момент ссорится с Геной.
«Чебурашка вместе с Соней и Гришей сбегают от взрослых в поход в горы. Это один из самых красочных и ярких элементов картины. Там они встречают нового персонажа, о котором вы узнаете совсем скоро», - добавил он.
В «Чебурашке 2» вновь сыграют Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Фёдор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин и другие. Премьера картины состоится 1 января 2026 года.
Ранее Сергей Гармаш заявил, что параллельно со съёмками «Чебурашки 2» и начнётся работа над фильмом «Чебурашка 3», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru