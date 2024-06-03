Стартовали съёмки «Чебурашки 2»

В сообщении говорится, что во второй части действие развернётся спустя год после событий первой ленты. Режиссёр Дмитрий Дьяченко отметил, что «сценарий продолжения получился острее, смешнее и интереснее».

Генеральный продюсер Yellow, Black and White и соавтор сценария Виталий Шляппо рассказал, что в новой ленте Чебурашка уже чувствует себя взрослым и самостоятельным, и в какой-то момент ссорится с Геной.

«Чебурашка вместе с Соней и Гришей сбегают от взрослых в поход в горы. Это один из самых красочных и ярких элементов картины. Там они встречают нового персонажа, о котором вы узнаете совсем скоро», - добавил он.

В «Чебурашке 2» вновь сыграют Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Фёдор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин и другие. Премьера картины состоится 1 января 2026 года.

Ранее Сергей Гармаш заявил, что параллельно со съёмками «Чебурашки 2» и начнётся работа над фильмом «Чебурашка 3», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

