Умер заслуженный артист РФ Анатолий Меньщиков

«Соболезнования родным, близким, многочисленным поклонникам таланта артиста», - говорится в сообщении.

Анатолий Меньщиков родился 3 июня 1950 года в Москве. Дебютировал на сцене в 1968 году в Театре на Таганке. В 1975 году он стал артистом Театра Вахтангова, на сцене которого сыграл почти в сотне спектаклей.

Ранее в возрасте 79 лет умер актёр дубляжа, заслуженный артист РФ Алексей Золотницкий, пишут «Известия».