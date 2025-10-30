Умер заслуженный артист РФ Анатолий Меньщиков
30 октября 202514:30
Заслуженный артист РФ Анатолий Меньщиков умер на 76-м году жизни. Об этом заявили в Театре Вахтангова, где он прослужил 50 лет.
«Соболезнования родным, близким, многочисленным поклонникам таланта артиста», - говорится в сообщении.
Анатолий Меньщиков родился 3 июня 1950 года в Москве. Дебютировал на сцене в 1968 году в Театре на Таганке. В 1975 году он стал артистом Театра Вахтангова, на сцене которого сыграл почти в сотне спектаклей.
Ранее в возрасте 79 лет умер актёр дубляжа, заслуженный артист РФ Алексей Золотницкий, пишут «Известия».
