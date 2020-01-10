Шнейдеров: Жаль, что «Холоп» стал самой кассовой комедией в российском прокате

Кассовые сборы комедии «Холоп» превысили порог в 2 млрд рублей. Таким образом, фильм стал самой кассовой комедией за всю историю российского проката. Об этом говорят данные сайта Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.

Кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН отметил основные составляющие успеха кинокартины.

«Их несколько. Одна из главных – этот фильм не мешает. Он не мешает пить пиво, есть попкорн, гладить соседку по разным местам. От него можно отвлечься и легко вернуться, не пропустив ничего. Фильм отличает удивительная доступность для детей от 13-14 лет и, думаю, предельный возраст — это лет 25. Фильм очень доступен и очень легок. Я очень рад за создателей, что они заработали такие деньги, но мне очень жаль, что именно "Холоп" заработал такие деньги», - сказал Шнейдеров.