Шнейдеров: Жаль, что «Холоп» стал самой кассовой комедией в российском прокате
Кинокритик в эфире НСН назвал причины высоких сборов фильма «Холоп».
Кассовые сборы комедии «Холоп» превысили порог в 2 млрд рублей. Таким образом, фильм стал самой кассовой комедией за всю историю российского проката. Об этом говорят данные сайта Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.
Кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН отметил основные составляющие успеха кинокартины.
«Их несколько. Одна из главных – этот фильм не мешает. Он не мешает пить пиво, есть попкорн, гладить соседку по разным местам. От него можно отвлечься и легко вернуться, не пропустив ничего. Фильм отличает удивительная доступность для детей от 13-14 лет и, думаю, предельный возраст — это лет 25. Фильм очень доступен и очень легок. Я очень рад за создателей, что они заработали такие деньги, но мне очень жаль, что именно "Холоп" заработал такие деньги», - сказал Шнейдеров.
По мнению собеседника НСН, фильм «грешит очевидными сценарными неточностями». Как негативный пример, он приводит повторение истории взаимоотношений Андрея Быкова и Анастасии Кисегач из сериала «Интерны» в фильме «Холоп» между героями Ивана Охлобыстина и Марии Мироновой.
Фильм вышел на российские большие экраны 26 декабря 2019 года. В первый же день кассовые сборы составили 46 млн рублей. Кинокартина повествует о молодом человеке Грише, сыне олигарха, которого отец отправляет для перевоспитания в деревню XIX века. Парень считая, что он попал в прошлое, становится холопом в услужении у барина.
Как писала НСН, до этого рекорд принадлежал вышедшей в 2018 году комедии «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел».
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