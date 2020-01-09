«Холоп» назван самым кассовым фильмом в истории отечественного проката

9 января 202015:53

Фильм Клима Шипенко «Холоп» назвали самым кассовым за всю историю российского проката. Об этом сообщили в компании «Централ партнершип», занимающейся прокатом картины.

Российский фильм «Холоп» собрал в прокате более 1 млрд рублей

«Холоп» вышел в покат 26 декабря, к 7 января он собрал 1,8 миллиарда рублей, побив рекорды сборов российских картин в новогодние праздники, передает ТАСС.

По сюжету сын крупного бизнесмена Гриша попадает в XIX век и становится конюхом. В картине участвуют Милош Бикович, Александра Бортич, Александр Самойленко и Иван Охлобыстин.


Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: Кадр: фильм «Холоп»
ТЕГИ:ФильмКинопрокат