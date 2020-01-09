«Холоп» назван самым кассовым фильмом в истории отечественного проката
9 января 202015:53
Фильм Клима Шипенко «Холоп» назвали самым кассовым за всю историю российского проката. Об этом сообщили в компании «Централ партнершип», занимающейся прокатом картины.
«Холоп» вышел в покат 26 декабря, к 7 января он собрал 1,8 миллиарда рублей, побив рекорды сборов российских картин в новогодние праздники, передает ТАСС.
По сюжету сын крупного бизнесмена Гриша попадает в XIX век и становится конюхом. В картине участвуют Милош Бикович, Александра Бортич, Александр Самойленко и Иван Охлобыстин.
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ФОТО: Кадр: фильм «Холоп»
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