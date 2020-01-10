«Холоп» продолжает бить рекорды проката в России
Сборы фильма «Холоп» в российском прокате превысили 2 млрд рублей. Такие данные приводит ТАСС, ссылаясь на информацию портала Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.
Ранее стало известно, что картина Клима Шипенко установила рекорд для российского кино, собрав €250 тыс. в европейском прокате. Фильм также стал самой кассовой российской комедией за всю историю. До этого рекорд принадлежал вышедшей в 2018 году комедии «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел». Сборы этой ленты составили 1,762 млрд руб.
Главную роль в «Холопе» сыграл Милош Бикович. По сюжету, молодой «мажор» якобы переносится в прошлое после аварии и учится выживать в российской деревне конца XIX века.
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