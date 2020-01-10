«Холоп» продолжает бить рекорды проката в России

Ранее стало известно, что картина Клима Шипенко установила рекорд для российского кино, собрав €250 тыс. в европейском прокате. Фильм также стал самой кассовой российской комедией за всю историю. До этого рекорд принадлежал вышедшей в 2018 году комедии «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел». Сборы этой ленты составили 1,762 млрд руб.

Главную роль в «Холопе» сыграл Милош Бикович. По сюжету, молодой «мажор» якобы переносится в прошлое после аварии и учится выживать в российской деревне конца XIX века.

