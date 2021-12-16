Шнейдеров: Воскрешение «Матрицы» похоронит российское кино

«Матрица» поделила кинематограф на «до» и «после», сделав революцию в содержании и смысле кино, заявил кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

В российский прокат 16 декабря выходит четвертая «Матрица» под названием «Воскрешение», которую изначально создатели планировали выпустить весной 2021 года, однако эту премьеру, как и многие другие, пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.

Билеты до премьеры были куплены россиянами на сумму свыше 44 миллионов рублей — об этом свидетельствуют данные системы ЕАИС.

«Я вообще делю кино на до «Матрицы» и после «Матрицы». Я считаю, что тогда еще братья Вачовски, теперь они сестры, совершили в кинематографе абсолютную революцию с точки зрения и содержания, и смысла, и именно кинематографа. Считаю, что это кино, которое вообще перевернуло мир. Я очень жду четвертую «Матрицу». Мне очень интересно, какие изменения произошли с братьями после того, как они стали сестрами – произошло ли у них некое мировоззренческое изменение восприятия. У меня есть даже дома книжка, которая называется «Прими красную пилюлю» - сборник теологических, богословских, научных статей о первой «Матрице». Мои ожидания совершенно сумасшедшие, я жду ближайших выходных и пойду в кинотеатр смотреть. Но я думаю, что «Матрица» проиграет «Человеку-пауку», потому что «Матрица» - это традиционно умное кино, а «Человек – паук» более ширпотребное», - рассказал Шнейдеров.