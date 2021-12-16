Киану Ривз рассказал о своей подготовке к новой «Матрице»

Американский актёр Киану Ривз рассказал, сколько сил ему пришлось приложить, когда он готовился к съемкам в фильме «Матрица. Воскрешение». Его слова приводят «Известия».

В фильме постоянно приходится драться, сообщил актер, причем, по его словам, это самое настоящее кунг-фу. Оценивая все серии трилогии, Ривз подчеркнул, что в новой серии стиль более жёсткий, хотя тренировки проводил тот же тренер, что и 20 лет назад, — Тайгер Чен Ху.

«В этот раз мы гораздо большее внимание на тренировках уделили ударам ногами. Но у меня они вышли не очень. Так что их в итоге в фильме просто нет», — сообщил Ривз.