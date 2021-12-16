Киану Ривз рассказал о своей подготовке к новой «Матрице»
Американский актёр Киану Ривз рассказал, сколько сил ему пришлось приложить, когда он готовился к съемкам в фильме «Матрица. Воскрешение». Его слова приводят «Известия».
В фильме постоянно приходится драться, сообщил актер, причем, по его словам, это самое настоящее кунг-фу. Оценивая все серии трилогии, Ривз подчеркнул, что в новой серии стиль более жёсткий, хотя тренировки проводил тот же тренер, что и 20 лет назад, — Тайгер Чен Ху.
«В этот раз мы гораздо большее внимание на тренировках уделили ударам ногами. Но у меня они вышли не очень. Так что их в итоге в фильме просто нет», — сообщил Ривз.
Актёр также рассказал, что во время тренировок они делали разминку, растяжку, практиковали ушу с акцентом на удары ногами, после чего переходили к индивидуальной программе тренировок и отрабатывали хореографию боёв.
Говоря о фильме, звезда Голливуда отметил, что в этот раз он посвящен любви.
Ранее сообщалось, что Киану Ривз станет бессмертным воином в новом проекте Netflix.
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