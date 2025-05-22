Ефремов, Цыганов и Гармаш озвучили аудиокнигу «Повести Белкина»

Так, Шагин и Цыганов озвучили повести «Выстрел» и «Станционный смотритель». Ефремов прочитал «Метель», а Ярмольник - «Барышня-крестьянка». Гармаш же озвучил новеллу «Гробовщик».

Ефремов признался, что с удовольствием бы поучаствовал в озвучке и других произведений Пушкина. По его словам, повесть «Метель» остается актуальной и для современного читателя.

«Повести Белкина» будут доступны в книжном сервисе «Литрес» с 22 мая.

Ранее режиссер и сценарист мультфильма «Ай да Пушкин!» Екатерина Гаврюшкина в интервью НСН раскрыла анимационные секреты этой картины и объяснила, почему Сергей Безруков согласился бесплатно его озвучить.

