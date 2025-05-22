Ефремов, Цыганов и Гармаш озвучили аудиокнигу «Повести Белкина»
Актеры театра и кино Никита Ефремов, Антон Шагин, Леонид Ярмольник, Евгений Цыганов, народный артист России Сергей Гармаш и актер дубляжа Кирилл Радциг озвучили аудиокнигу «Повести Белкина» Александра Пушкина.
Так, Шагин и Цыганов озвучили повести «Выстрел» и «Станционный смотритель». Ефремов прочитал «Метель», а Ярмольник - «Барышня-крестьянка». Гармаш же озвучил новеллу «Гробовщик».
Ефремов признался, что с удовольствием бы поучаствовал в озвучке и других произведений Пушкина. По его словам, повесть «Метель» остается актуальной и для современного читателя.
«Повести Белкина» будут доступны в книжном сервисе «Литрес» с 22 мая.
Ранее режиссер и сценарист мультфильма «Ай да Пушкин!» Екатерина Гаврюшкина в интервью НСН раскрыла анимационные секреты этой картины и объяснила, почему Сергей Безруков согласился бесплатно его озвучить.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Собянин: ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву
- В ЦРУ назвали Китай экзистенциальной угрозой безопасности США
- В Орловской области временно ограничили работу мобильного интернета
- Музей Победы воссоздаст атмосферу последних звонков 1940-х годов
- Новый президент Румынии заявил, что страна продолжит помогать Украине
- Bank of Georgia ограничил россиянам покупки в люксовых магазинах по всему миру
- Двух подростков задержали в Тверской области за подготовку теракта
- Замглавы РЦИС рассказала о международном партнерстве, несмотря на санкции
- Новый фильм Люка Бессона «Дракула» появится в российских кинотеатрах
- СМИ: У актрисы Ольги Лапшиной случился приступ в театре
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru