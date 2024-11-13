Шаман заплакал на сцене в Липецке
13 ноября 202402:01
Российский певец Шаман расплакался на сцене, сообщает РИА Новости.
Это произошло в Липецке во время первого концерта после смерти его пресс-секретаря. Концерт был посвящен Антону Коробкову-Землянскому. Певец вышел на сцену с его инициалами на руках. Исполнитель заплакал во время исполнения песни «Я останусь с тобой».
Ранее Шаман опубликовал пост, посвященный его пресс-секретарю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru