Шаман заплакал на сцене в Липецке

Российский певец Шаман расплакался на сцене, сообщает РИА Новости.

СМИ назвали причину смерти пресс-секретаря Шамана

Это произошло в Липецке во время первого концерта после смерти его пресс-секретаря. Концерт был посвящен Антону Коробкову-Землянскому. Певец вышел на сцену с его инициалами на руках. Исполнитель заплакал во время исполнения песни «Я останусь с тобой».

Ранее Шаман опубликовал пост, посвященный его пресс-секретарю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Илья Московец/URA.RU/ТАСС
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