Шаман заплакал на сцене в Липецке

Это произошло в Липецке во время первого концерта после смерти его пресс-секретаря. Концерт был посвящен Антону Коробкову-Землянскому. Певец вышел на сцену с его инициалами на руках. Исполнитель заплакал во время исполнения песни «Я останусь с тобой».

Ранее Шаман опубликовал пост, посвященный его пресс-секретарю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

