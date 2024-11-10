Шаман прокомментировал смерть своего пресс-секретаря
Российский певец Шаман (Ярослав Дронов) опубликовал в своем официальном Telegram-канале пост, посвященный его пресс-секретарю Антону Коробкову-Землянскому. Сотрудник команды артиста умер накануне.
«Царствие Небесное тебе, мой друг!», — сказано в посте Шамана. Также к публикации прикреплен снимок Коробкова-Землянского.
Журналист, блогер и пиар-технолог Антон Коробков-Землянский умер вечером в субботу, 9 ноября. Мужчине стало плохо дома в своей квартире на проспекте Мира в Москве, его жена вызвала скорую помощь, но помочь пострадавшему врачи уже не смогли.
По предварительным данным, причиной смерти Коробкова-Землянского могла стать сердечно-сосудистая недостаточность. Информационные Telegram-каналы со ссылкой на собственные источники утверждали, что журналист в последние дни сильно нервничал из-за работы.
Коробков-Землянский начинал карьеру на телевидении и радио в Красноярском крае. Позднее он работал на столичном Первом канале, также журналист входил в состав Общественной палаты России.
В 2015-2017 годах Антон Коробков Землянский работал пресс-секретарем Филиппа Киркорова. С 2022 года блогер занимал ту же должность в команде певца Шамана, как передавал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru