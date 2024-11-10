Шаман прокомментировал смерть своего пресс-секретаря

Журналист, блогер и пиар-технолог Антон Коробков-Землянский умер вечером в субботу, 9 ноября. Мужчине стало плохо дома в своей квартире на проспекте Мира в Москве, его жена вызвала скорую помощь, но помочь пострадавшему врачи уже не смогли.

По предварительным данным, причиной смерти Коробкова-Землянского могла стать сердечно-сосудистая недостаточность. Информационные Telegram-каналы со ссылкой на собственные источники утверждали, что журналист в последние дни сильно нервничал из-за работы.



Коробков-Землянский начинал карьеру на телевидении и радио в Красноярском крае. Позднее он работал на столичном Первом канале, также журналист входил в состав Общественной палаты России.



В 2015-2017 годах Антон Коробков Землянский работал пресс-секретарем Филиппа Киркорова. С 2022 года блогер занимал ту же должность в команде певца Шамана, как передавал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

