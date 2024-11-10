СМИ назвали причину смерти пресс-секретаря Шамана
Причиной смерти пресс-секретаря певца Шамана (Ярослав Дронов) Антона Коробкова-Землянского мог стать сердечный приступ. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Telegram-канал Mash.
Издание утверждает, что в последнее время 40-летний сотрудник команды Шамана часто переживал на работе. Несколько раз у него случались нервные срывы, дополняет Telegram-канал.
Связанный с работой крупный скандал, по версии Mash, произошел у Коробкова-Землянского на этой неделе. Менеджеру пришлось оправдываться за неудачную публикацию в СМИ. Утверждается, что после этого мужчина волновался, ранее проблем с сердцем у него не было.
Журналист, блогер и и пиар-технолог Антон Коробков-Землянский умер в Москве 10 ноября. По данным СМИ, накануне ему стало плохо. Жена вызвала к мужчине скорую помощь, врачи спасти Коробкова-Землянского не смогли.
Коробков-Землянский в 2015-2017 годах работал пресс-секретарем у Филипа Киркорова. С 2022 года он перешел на ту же позицию в команду певца Шамана, как передавал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru