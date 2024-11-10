СМИ назвали причину смерти пресс-секретаря Шамана

Связанный с работой крупный скандал, по версии Mash, произошел у Коробкова-Землянского на этой неделе. Менеджеру пришлось оправдываться за неудачную публикацию в СМИ. Утверждается, что после этого мужчина волновался, ранее проблем с сердцем у него не было.

Журналист, блогер и и пиар-технолог Антон Коробков-Землянский умер в Москве 10 ноября. По данным СМИ, накануне ему стало плохо. Жена вызвала к мужчине скорую помощь, врачи спасти Коробкова-Землянского не смогли.

Коробков-Землянский в 2015-2017 годах работал пресс-секретарем у Филипа Киркорова. С 2022 года он перешел на ту же позицию в команду певца Шамана, как передавал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

