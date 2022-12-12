SHAMAN выпустил гимн России в своей аранжировке
Российский исполнитель SHAMAN выпустил Государственный гимн России в своей аранжировке, сообщает «РЕН ТВ».
Впервые со своей версией гимна он выступил на концерте в Ялте 22 августа на Дне Государственного флага. Видео его выступления на протяжении трех недель лидировало в трендах на YouTube. В День Конституции музыкант выпустил гимн в своем исполнении на всех цифровых аудиоплатформах.
На YouTube-канале SHAMAN выложил клип с кадрами выступления на концерте в Казани.
Ранее клип SHAMAN и артистов российского шоу-бизнеса «Встанем» собрал более двух миллионов просмотров в YouTube.
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