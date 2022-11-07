Клип SHAMAN «Встанем» собрал более двух миллионов просмотров
Клип SHAMAN (Ярослав Дронов) и артистов российского шоу-бизнеса «Встанем» собрал более двух миллионов просмотров в YouTube. Об этом певец рассказал в Telegram-канале.
Клип был размещен 4 ноября.
В записи поучаствовали известные исполнители: Надежда Бабкина, Николай Басков, Ая ("Город 312"), Олег Газманов, Лариса Долина, Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Александр Маршал, Сергей Ф. Скляр и другие.
Накануне россияне назвали ВЦИОМу певцов и певиц российской эстрады, которых считают лучшими в 2022 году. Среди певцов респонденты чаще всего называли Олега Газманова (14%), Ярослава Дронова (SHAMAN, 13%), Николая Баскова (9%), а также Филиппа Киркорова (8%). Певец и композитор Юрий Лоза в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил выбор слушателей.
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