Клип SHAMAN «Встанем» собрал более двух миллионов просмотров

Клип SHAMAN (Ярослав Дронов) и артистов российского шоу-бизнеса «Встанем» собрал более двух миллионов просмотров в YouTube. Об этом певец рассказал в Telegram-канале.

Клип был размещен 4 ноября.

«Постоянно крутятся»: Лоза объяснил популярность Пугачевой и SHAMAN среди россиян

В записи поучаствовали известные исполнители: Надежда Бабкина, Николай Басков, Ая ("Город 312"), Олег Газманов, Лариса Долина, Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Александр Маршал, Сергей Ф. Скляр и другие.

Накануне россияне назвали ВЦИОМу певцов и певиц российской эстрады, которых считают лучшими в 2022 году. Среди певцов респонденты чаще всего называли Олега Газманова (14%), Ярослава Дронова (SHAMAN, 13%), Николая Баскова (9%), а также Филиппа Киркорова (8%). Певец и композитор Юрий Лоза в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил выбор слушателей.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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