Клип SHAMAN «Встанем» собрал более двух миллионов просмотров

Президент Индонезии жопустил, что Путин не поедет на саммит G20

«Укрэнерго» назвало сложной ситуация с обеспечением электроэнергией

Пленный рассказал о планах ВСУ забросить диверсантов в регионы РФ

Не менее 15 тысяч жителей Европы погибли из-за жары в этом году

Одна из двух солнечных батарей космического корабля Cygnus не раскрылась