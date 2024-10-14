Шаман опубликовал свидетельство о разводе

Певец Шаман (Ярослав Дронов) опубликовал свидетельство о расторжении брака с супругой Еленой Мартыновой. Фото документа исполнитель разместил в Telegram-канале.

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Брак был прекращен 13 октября. Решение о разводе пары принял орган ЗАГС Москвы №73 на основании «совместного заявления супругов, не имеющих общих детей, не достигших совершеннолетия» от 11 сентября.

В конце сентября стало известно, что Шаман разводится с женой после семи лет брака. Супруги отмечали, что совместно приняли решение о расставании.

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ФОТО: ТАСС / Артем Геодакян
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