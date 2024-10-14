Шаман опубликовал свидетельство о разводе

Брак был прекращен 13 октября. Решение о разводе пары принял орган ЗАГС Москвы №73 на основании «совместного заявления супругов, не имеющих общих детей, не достигших совершеннолетия» от 11 сентября.

В конце сентября стало известно, что Шаман разводится с женой после семи лет брака. Супруги отмечали, что совместно приняли решение о расставании.

