Пригожин: Жена Шамана сыграла главную роль на его пути к успеху

Иосиф Пригожин заявил НСН, что жена SHAMAN Елена Мартынова имеет прямое отношение к успеху исполнителя.

Жена SHAMAN Елена Мартынова сыграла главную роль в становлении артиста, заявил продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с НСН.

Певец, заслуженный артист России Ярослав Дронов (SHAMAN) ранее сообщил, что совместно с женой Еленой Мартыновой они приняли решение развестись. Пригожин отметил роль супруги в жизни популярного исполнителя.

«Совместное решение»: SHAMAN сообщил о разводе со своей женой
«Семья – это трудная и тяжелая работа, чтобы удержать семью, должны работать обе стороны. Я не думаю, что это тенденция сред звезд. Это просто сложились так обстоятельства. Единственное, что я могу сказать, что его жена Елена умница, красавица, просто замечательная, молодец. Мне трудно сказать, что там происходит и почему так происходит. Я знаю и Ярослава, и Лену, мы знакомы. У меня только положительные впечатления. Она очень крутая пиарщица. Она была его супругой – это уже важный момент. Роль ее в его становлении точно не последняя, а, может, и главная. Она делала все, чтобы он состоялся. Во времена, когда мы плотнее общались, она о нем заботилась как никто другой. Она имеет отношение к его успеху. Всё, точка», - рассказал он.

О расставании Дронова с женой стало известно на фоне бракоразводных процессов певицы Алсу и Яна Абрамова, режиссера Федора Бондарчука и Паулины Андреевой, а также музыканта Сергея Шнурова с Ольгой Абрамовой.

Ранее Ксения Собчак назвала Елену «крутой пиарщицей», отметив, что она якобы сделала своему супругу карьеру, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сергей Петров / NEWS.ru / ТАСС
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