Пригожин: Жена Шамана сыграла главную роль на его пути к успеху
Иосиф Пригожин заявил НСН, что жена SHAMAN Елена Мартынова имеет прямое отношение к успеху исполнителя.
Жена SHAMAN Елена Мартынова сыграла главную роль в становлении артиста, заявил продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с НСН.
Певец, заслуженный артист России Ярослав Дронов (SHAMAN) ранее сообщил, что совместно с женой Еленой Мартыновой они приняли решение развестись. Пригожин отметил роль супруги в жизни популярного исполнителя.
«Семья – это трудная и тяжелая работа, чтобы удержать семью, должны работать обе стороны. Я не думаю, что это тенденция сред звезд. Это просто сложились так обстоятельства. Единственное, что я могу сказать, что его жена Елена умница, красавица, просто замечательная, молодец. Мне трудно сказать, что там происходит и почему так происходит. Я знаю и Ярослава, и Лену, мы знакомы. У меня только положительные впечатления. Она очень крутая пиарщица. Она была его супругой – это уже важный момент. Роль ее в его становлении точно не последняя, а, может, и главная. Она делала все, чтобы он состоялся. Во времена, когда мы плотнее общались, она о нем заботилась как никто другой. Она имеет отношение к его успеху. Всё, точка», - рассказал он.
О расставании Дронова с женой стало известно на фоне бракоразводных процессов певицы Алсу и Яна Абрамова, режиссера Федора Бондарчука и Паулины Андреевой, а также музыканта Сергея Шнурова с Ольгой Абрамовой.
Ранее Ксения Собчак назвала Елену «крутой пиарщицей», отметив, что она якобы сделала своему супругу карьеру, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Германия отказалась обнародовать детали расследования подрыва «Северных потоков»
- Актера Панина заочно приговорили к шести годам тюрьмы за оправдание терроризма
- ФСБ пресекла международные каналы поставки наркотиков в Челябинской области
- В Минфине заявили о заморозке обсуждения продаж алкоголя по интернету
- Госдума одобрила законопроект о защите детей от угрозы токсикомании
- Путин: Европа и США утрачивают свои позиции в мировой экономике
- Театральная премия «Золотая маска» претерпит ряд изменений
- ВСУ потеряли на Курском направлении более 17400 военнослужащих
- Изабеллу Росселлини наградят за вклад в кинематограф
- Ученый объяснил влияние солнечной вспышки на климат Земли
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru