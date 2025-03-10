Шаман анонсировал юбилейные концерты в Кремле
Заслуженный артист России Ярослав Дронов (Шаман) анонсировал большие юбилейные концерты в Государственном Кремлевском дворце, сообщает РИА Новости.
Они будут называться «Тридцать лет на сцене» и пройдут 22 и 23 ноября. В заключение концерта "Ты моя", который состоялся на площадке «Live Арена» 9 марта, певец заявил: «Скоро увидимся, родные!». После этих слов над сценой развернули большой занавес с анонсом юбилейного концерта.
Также Шаман объявил, что встречается с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru