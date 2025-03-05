СМИ: Роспатент отказал Шаману в регистрации товарного знака «Я русский»
Роспатент отказал певцу Ярославу Дронову (Shaman) в регистрации товарного знака «Я русский», сообщает Telegram-канал Baza.
Исполнитель подал две заявки в октябре 2024 года на регистрацию товарных знаков «Я русский», чтобы продавать под брендом продукты питания, ювелирные украшения, сладости, а также игрушки для взрослых, проводиться шоу-программы и записываться концерты. Однако, как уточняет СМИ, в конце февраля 2025 в карточках заявок Роспатента появился статус «Уведомление о результатах проверки соответствия», который обычно подразумевает предварительный отказ в регистрации бренда.
Среди возможных причин отказа, по данным Baza, возражения общественников, поступившие в Роспатент.
Ранее сообщалось, что общественное движение «Ветераны России» призвало отказать певцу Шаману (Ярославу Дронову) в регистрации товарного знака «Я русский». По мнению общественников, использование выражения «Я русский» в бизнесе «противоречит глубинной сущности патриотизма и духовным ценностям народа», передает «Радиоточка НСН».
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