СМИ: Роспатент отказал Шаману в регистрации товарного знака «Я русский»

Исполнитель подал две заявки в октябре 2024 года на регистрацию товарных знаков «Я русский», чтобы продавать под брендом продукты питания, ювелирные украшения, сладости, а также игрушки для взрослых, проводиться шоу-программы и записываться концерты. Однако, как уточняет СМИ, в конце февраля 2025 в карточках заявок Роспатента появился статус «Уведомление о результатах проверки соответствия», который обычно подразумевает предварительный отказ в регистрации бренда.

Среди возможных причин отказа, по данным Baza, возражения общественников, поступившие в Роспатент.

Ранее сообщалось, что общественное движение «Ветераны России» призвало отказать певцу Шаману (Ярославу Дронову) в регистрации товарного знака «Я русский». По мнению общественников, использование выражения «Я русский» в бизнесе «противоречит глубинной сущности патриотизма и духовным ценностям народа», передает «Радиоточка НСН».



