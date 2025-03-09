Шаман объявил, что встречается с Мизулиной

Российский певец Ярослав Дронов (Shaman) во время сольного концерта «Ты моя», проходящего в Live Арене в Москве объявил, что встречается с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной.

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Об этом сообщает специальный корреспондент НСН с концерта.

В концерте также принимают участие балет TODES Аллы Духовой и воздушные гимнасты.

Как сообщает корреспондент НСН, также во время концерта было прямое включение с Григорием Лепсом, который параллельно выступает с концертом в Барвиха Luxury Village.

В День всех влюбленных, 14 февраля, Ярослав Дронов выпустил клип на песню «Я останусь тобой», в котором снялась Мизулина.

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ФОТО: Илья Московец/URA.RU/ТАСС
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