Шаман объявил, что встречается с Мизулиной
Российский певец Ярослав Дронов (Shaman) во время сольного концерта «Ты моя», проходящего в Live Арене в Москве объявил, что встречается с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной.
Об этом сообщает специальный корреспондент НСН с концерта.
В концерте также принимают участие балет TODES Аллы Духовой и воздушные гимнасты.
Как сообщает корреспондент НСН, также во время концерта было прямое включение с Григорием Лепсом, который параллельно выступает с концертом в Барвиха Luxury Village.
В День всех влюбленных, 14 февраля, Ярослав Дронов выпустил клип на песню «Я останусь тобой», в котором снялась Мизулина.
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