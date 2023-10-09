«Узнают миллионы!»: Сын Федора Конюхова о фильме «Повелитель ветра»

Ранее сообщалось, что биографическая приключенческая драма режиссера Игоря Волошина «Повелитель ветра» о путешественнике Федоре Конюхове стала лидером кинопроката в РФ и СНГ. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 5 по 8 октября. Картина собрала 121,3 млн рублей. Продюсером фильма выступил Федор Бондарчук, который также исполнил в нем главную роль.

«Фильм смотрел три раза: 26 сентября на премьере, в октябре в Москве, 5 октября в Барвихе был творческий вечер Федора Конюхова и фильм. Он мне понравился своей динамикой, достоверностью. Понятно, что какие-то вещи были художественные… Если делать все, как у меня написано в книге, тогда это был бы документальный фильм, а не художественный. В целом, считаю, что команда Федора Бондарчука справилась. Самое главное – они увековечили этот проект. Сейчас о нем узнают миллионы, в том числе детей и молодежи», - сказал Оскар.

Он отметил, что создатели фильма консультировались с ним в тот момент, когда он писал книгу «С отцом по всем океанам». По словам Оскара, Федор Бондарчук взял рукопись за основу сценария фильма.

«Создатели фильма консультировались со мной, я как раз в тот момент писал книгу «С отцом по всем океанам». Там девять глав, восьмая посвящена кругосветному полету на воздушном шаре. Как раз эту рукопись я отдал Федору Бондарчуку, и он ее взял за основу для сценария своего фильма», - указал собеседник НСН.

Оскар также обратил внимание на сборы картины после первого уикенда и выразил уверенность, что «Повелителя ветра» посмотрят много людей.