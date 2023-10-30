Фильм «По щучьему велению» возглавил кинопрокат в России
Российский фильм «По щучьему велению» Александра Войтинского возглавил кинопрокат в России, собрав 406 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusines.
В основе сюжета лежит сказка про Емелю, который поймал говорящую щуку, а та предложила ему сделку в три желания. Роль Емели в картине исполнил Никита Кологривый.
На втором месте расположился отечественный исторический фильм «Императрицы» Андрея Кравчука, который собрал 39,7 млн рублей. Фильм рассказывает о первых императрицах Российской империи. Российская драма «Повелитель ветра» Игоря Волошина заняла третье место, собрав 39,6 млн рублей. Картина рассказывает о путешественнике, который стартовал в Австралии и пролетел вокруг Земли всего за 11 дней 4 часа 20 минут.
Ранее член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в интервью НСН заявил, что фильм «По щучьему велению» вполне способен собрать миллиард рублей в прокате, поскольку он предназначен для семейной аудитории — основного ядра сегодняшнего кинозрителя, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru