Фильмы «Чебурашка» и «Вызов» получили награды на премии «Событие года»

Так, журнал «Кинорепортер» назвал лучшим фильмом и проектом этого года киноленту «Вызов» Клима Шипенко. Актриса Юлия Пересильд и актер Иван Янковский получили по хрустальной звезде.

Даниил Воробьев из картин «Триггер: фильм», «Повелитель ветра» и других выиграл в номинации «Прорыв года». «Героем года» стал Чебурашка.

Ранее фильм «По щучьему велению» обогнал по кассовым сборам «Вызов». Это произошло, поскольку он «зашел» аудитории и несет легкость, а не сложные эмоции, объяснил в интервью НСН член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.

