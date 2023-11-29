Фильмы «Чебурашка» и «Вызов» получили награды на премии «Событие года»
В Москве прошла премия «Событие года», на которой назвали в том числе лучшие фильмы.
Так, журнал «Кинорепортер» назвал лучшим фильмом и проектом этого года киноленту «Вызов» Клима Шипенко. Актриса Юлия Пересильд и актер Иван Янковский получили по хрустальной звезде.
Даниил Воробьев из картин «Триггер: фильм», «Повелитель ветра» и других выиграл в номинации «Прорыв года». «Героем года» стал Чебурашка.
Ранее фильм «По щучьему велению» обогнал по кассовым сборам «Вызов». Это произошло, поскольку он «зашел» аудитории и несет легкость, а не сложные эмоции, объяснил в интервью НСН член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.
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