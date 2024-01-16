Джереми Аллен Уайт получил «Эмми» за лучшую мужскую роль в комедийном телесериале

Актер Джереми Аллен Уайт получил «Эмми» в номинации «Лучшая мужская роль в комедийном телесериале» за роль Кармена Берзатто в киноленте «Медведь».

Киран Калкин и Сара Снук получили «Эмми» за роли в сериале «Наследники»

Сценарист «Медведя» Кристофер Сторер стал лауреатом в номинации «Лучший сценарий эпизода комедийного сериала» за эпизод «Система», отмечает RT.

Сюжет фильма повествует о ранее занимавшимся высокой кухней молодом шеф-поваре, который возвращается домой в Чикаго, чтобы спасти маленький ресторанчик, полученный от умершего брата.

75-ая церемония вручения награды телеакадемии США проходит в Лос-Анджелесе, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кадр из сериала "Медведь"
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