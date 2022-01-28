Сериал «Вертинский» получил кинопремию «Золотой орёл»
Награду в новой номинации «Лучший сериал онлайн-платформ» национальной кинопремии «Золотой орёл» получил многосерийный проект режиссера Авдотьи Смирновой «Вертинский», сообщает ТАСС.
Статуэтку за весь творческий коллектив сериала получила актриса Паулина Андреева.
Она заявила, что это счастливый повод выйти на сцену от лица потрясающего режиссера, сценариста, и её друга и учителя Авдотьи Смирновой.
Лучшим телевизионным сериалом признана «Седьмая симфония» Александра Котта, а сыгравший в нем дирижера Карла Элиасберга Алексей Гуськов получил «Золотого орла» за лучшую мужскую роль в сериале.
Ранее стало известно, что мультфильм российского режиссёра Антона Дьякова «БоксБалет» попал в шорт-лист «Оскара».
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