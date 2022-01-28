Сериал «Вертинский» получил кинопремию «Золотой орёл»

Она заявила, что это счастливый повод выйти на сцену от лица потрясающего режиссера, сценариста, и её друга и учителя Авдотьи Смирновой.

Лучшим телевизионным сериалом признана «Седьмая симфония» Александра Котта, а сыгравший в нем дирижера Карла Элиасберга Алексей Гуськов получил «Золотого орла» за лучшую мужскую роль в сериале.

Ранее стало известно, что мультфильм российского режиссёра Антона Дьякова «БоксБалет» попал в шорт-лист «Оскара».

