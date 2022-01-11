Трансгендерная актриса впервые стала лауреатом «Золотого глобуса»

Американская трансгендерная актриса Микаэла Антония Джае (Эмджей) Родригес получила премию «Золотой глобус», сообщает телеканал «360».

Объявлены победители премии «Золотой глобус»

Это произошло впервые в истории американской кинопремии. 31-летняя Родригес стала лучшей в номинации «Лучшая женская роль» за роль медсестры в телевизионной драме «Поза».

Напомним, 79-я церемония вручения награды из-за репутационных проблем Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA) состоялась в закрытом режиме. Она также не транслировалась по телевидению или на популярных стриминговых сервисах: список победителей был опубликован на официальном сайте премии.

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ФОТО: Flickr.com\Populer Magazine
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