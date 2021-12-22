Мультфильм российского режиссёра «БоксБалет» попал в шорт-лист «Оскара»
Мультфильм российского режиссёра Антона Дьякова «БоксБалет» был включён в шорт-лист премии «Оскар», сообщает американская киноакадемия.
Работа Дьякова попала в список номинантов на кинонаграду в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм». Кроме мультфильма российского режиссёра в шорт-лист включены ещё 14 претендентов.
«БоксБалет», рассказывающий о любви боксера Евгения и балерины Ольги, ранее уже был отмечен премией «Икар». Кроме того, 15-минутная анимационная картина стала лучшей на фестивале «Короче».
Список финалистов «Оскара» будет оглашён 8 февраля. Церемония награждения должна состояться 27 марта.
Ранее российский мультсериал «Маша и Медведь» набрал более 100 млрд просмотров на YouTube, сообщает RT.
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