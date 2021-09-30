Сериал об отравлении Литвиненко снимут в Великобритании
Британский телеканал ITV обявил, что намерен снять сериал об отравлении бывшего офицера ФСБ РФ Александра Литвиненко, сообщает пресс-служба телеканала.
В сообщении говорится, что заказчиком сериала является Nordic Entertainment Group. ТВ-шоу, которое назвали Litvinenko будет состоять из четырёх частей. Режиссёром заявлен Филд Смит, сценарий напишет Джордж Кэй, а главную роль исполнит Дэвид Теннант.
По информации телеканала, в сериале расскажут о сотрудниках Скотленд-Ярда, которые в течение 10 лет работали над «самым сложным и опасным расследованием в истории лондонской полиции».
Дата выхода сериала не уточняется.
Ранее в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) заявили, что Россия не предоставила достаточных доказательств о непричастности к смерти экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко и должна выплатить его супруге Марии Картер компенсацию в размере 100 тысяч евро..
Литвиненко, получивший убежище в Великобритании, скончался в Лондоне в ноябре 2006 года. Как показала экспертиза, причиной смерти стало отравление полонием, однако обстоятельства этого до сих про не установлены. Британская сторона утверждала, что к смерти Литвиненко причастна Россия, а исполнители убийства - Луговой и Ковтун.
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